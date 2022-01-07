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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمرة الأولى في الإمارات: موظفون وطلاب يباشرون عملهم يوم الجمعة| فيديو

الإمارات
الإمارات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، توجه الموظفين والطلاب إلى أماكن العمل والدراسة، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في تاريخ الإمارات؛ بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع رسميا في الدولة الخليجية الثرية، لتصبح يومي السبت والأحد.


ويواجه البعض صعوبات في التغيير بينما انقسمت بعض شركات القطاع الخاص، حيث انتقل عدد منها إلى إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد بينما فضلت اخرى الإبقاء على الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع.

وأصبحت الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد السبت والجمعة، حين يتوافد السكان إلى المساجد لأداء الصلاة الأسبوعية، يومي عطلة كاملين.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.

 

 صلاة الجمعة

وبدت المساجد الجمعة مكتظة بالمصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يعود الكثير منهم إلى أعمالهم.

الامارات القطاع الخاص المساجد صلاة الجمعة الجمعة

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