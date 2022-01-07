برلماني يهنىء الأقباط بعيد الميلاد: الجمهورية الجديدة تسع الجميع

شارك عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة حدائق الأهرام وكنيسة الملاك ميخائيل والشيخ زايد وأكتوبر والهرم، بصحبة النائب محمد سلطان، متقدما بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، أعاده الله على مصر بالخير والبركات.



وأضاف القطامي في بيان، اليوم، أن مصر تعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وما أنجزته الدولة من مشروعات وإنجازات ضخمة على مدار السنوات الماضية، فضلا عن تدشين الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع مسلمين وأقباط.



ونوه النائب، بحضور الرئيس السيسي احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، وتهنئته للإخوة الأقباط ومشاركتهم فرحتهم بعيد الميلاد، والتي أصبحت عادة سنوية للرئيس تؤكد ترسيخ الدولة مبدأ الوحدة الوطنية والتأكيد على ترابط نسيج المجتمع ووحدة الصف المصري.