عزاء بـ مصلى سيدات| وقف إمام بـ أوقاف الغربية عن العمل

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة وقف الشيخ خالد إسماعيل أحمد أبو شنب إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب ، وذلك لتمكينه بعض الأهالي من إقامة العزاء بمصلى السيدات بأحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف طنطا أول بمديرية أوقاف الغربية.

اجتمع أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمد محمود أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الدقهلية ، والدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

نقلة نوعية كبيرة

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ، مؤكدا أن وزير الأوقاف انتقل بجميع ما في الوزارة نقلة نوعية كبيرة وبخاصة جهوده في الارتقاء بمستوى الأئمة وحسن تأهيلهم .

‏وفي كلمته قدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الدقهلية على الدعوات الكريمة والمتتابعة لزيارة المحافظة ، وعلى اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) ، وما شهدته المحافظة من تعاون مثمر مع وزارة الأوقاف في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تفتتح ‏اليوم ١٨ مسجدًا ، منها ٣ مساجد تابعة لقرى (حياة كريمة) ، و ‏٣ مساجد صيانة وترميما ، وأن ‏إجمالي ما تم افتتاحه ٤٦٦ مسجدًا من بداية شهر يوليو الماضي.

وأكد أن ما يتم في عمارة المساجد يتم أيضًا في جميع جوانب الحياة المصرية ويشكل نقلة نوعية في بناء المكان وبناء الإنسان ، وأن البلاد تشهد نقلة غير مسبوقة وتطورًا سريعًا في مختلف جوانب الحياة المصرية ، فالحضارة تقوم على بناء المكان وبناء الإنسان ، وهو ما نشهده واقعا ملموسا في الجمهورية الجديدة .