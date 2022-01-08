حبس شخص اشترك مع آخرين في تجارة العملة بعابدين

قررت جهات التحقيق، حبس، شخص، أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها لعمله مصرية بالمخالفة للقانون بمنطقة عابدين بالاشتراك مع أخرين فى الخارج.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص اشترك مع آخرين لتجارة النقد الأجنبي غير المشروع.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مطبعة – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة .

وتبين قيامه بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول ، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية، والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين علي دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة وعقب ذلك يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي بلغ نحو (1,5مليون جنيه مصري) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.