بعد طلاق معلمة المنصورة.. : استشاريين نفسيين: أخطأت في حق نفسها ومهنتها.. ناشر الفيديو انتهك الخصوصية وخالف قيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا.. والزوج لم يساعدها في إحتواء الأزمة

أخطأت ولم تجرم لكي يطلقها زوجها

الحداثة والاحتشام وراء تصرف معلمة المنصورة

قرار طلاق معلمة المنصورة تحت وطأة الغضب الشديد

تصدرت أخبار معلمة المنصورة على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما صرحت بأن زوجها طلقها، وما بين الرافضين لتعميم الازمة والمؤيدين لعقابها باتت ساحات النقاش أكثر حدة، حيث رفض قطعًا الأكثرية من رواد السوشيال ميديا ما أقدمت عليه المعلمة أمام زملائها وطلابها باعتبارها قدوة، كما طالبوا بالتحقيق معاها.



رأي الطب النفسي في عدم مساندة زوج معلمة المنصورة لها

وعلق الدكتور محمد هاني استشارى الطب النفسى، “أنه بالرغم من خطأ معلمة المنصورة إلا أنه رفض عدم مساندة زوجها لها، فهي لم تجرم، وجميعنا نتعرض للوقوع في الخطأ لولا ستر الله، والتصرف الأمثل في هذا الموقف هو إحتواء خطاها وعدم هدم المنزل بسهولة" .



وقال هاني في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يمكن للزوج ان يعاقب زوجته عندما ترتكب الأخطاء، ولكن لا يجب التخلي عنها بسهولة، وبالاخص انها لم ترتكب أمر شنيع للغاية.



وتابع هاني، أن زعل الزوج امر طبيعي فهو لم يستطع أن يتقبل تصرف زوجته، ولكن كان يجب عليه العفو عنها ومساندتها بشكل أكبر، لأن الأمر يمكن ان يتسبب لها بحالة نفسية سيئة تصل إلى الإنتحار لخسارتها زوجها وعملها في وقت واحد .



وأوضح هاني، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تنتهك خصوصيات المصرين بشكل خاص، وذلك على عكس ما يحدث في الدول الأوروبية والتي تحترم خصوصيات الاخرين، وتجرم تصوير الاخرين دون علمهم .



ونصح هاني، هذه المعلمة اعترافها بخطئها التي ارتكبته، ومحاولتها لترميم حياتها مرة أخرى، وأن تعتبر هذه الازمة عبرة لها بأنها كشفت عن الأشخاص من حولها والذين كانوا داعمين لها، والأشخاص الذين تخلوا عنها .

رأي الطب في النفسي طلاق معلمة المنصورة







وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي، أن دوافع ما حدث لمعلمة المنصورة هو نتيجة الصراع بين الحداثة ( التصرف بحرية شخصية طالما لن تسبب أذي للآخر كل ) وبين الاحتشام ( مراعاة القيم والعادات والتقاليد السائدة بالمجتمع).



وعلق درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، بأن الإجابة تكمن في أن معلمة المنصورة او أي شخصية غيرها عموما من حقها أن تسلك مثل هذا السلوك ولكن أين ، وكيف ؟ بما لا يخالف القيم الدينية والعادات والتقاليد، ولكن بالنسبة لوظيفة ومكانة المعلمة الامر اكثر خطورة لأنها تمثل قيمة العلم وتربية النشأة أو التلاميذ .



وأضاف درويش، أنه الأغلبية تسائلوا كيف يمكن أن تكون معلمة المنصورة نموذجا إيجابيا لهم وهي بهذا التصرف ؟.. وبالتالي فهي قد اخطأت في حق نفسها نتيجة تصرفها وأيضا من قام بتصويرها ونشر هذا الفيديو سواء كان عن قصد أو بشكل عفوي .



أما عن حالة طلاقها.. فقد أشار درويش، إلى أنه يتفق على أن الزوج قد أتخذ قرارا تحت وطأة الغضب الشديد، ولكن هل ما حدث كان يستوجب رد الفعل الذي قام به، وأن ينتهي الأمر بهذا الشكل بينهما وينسى لها كل المواقف ويقوم بتطليقها.



وعبر أستاذ علم النفس عن رأيه، "بإن الموقف صعب ويحتاج الى مصارحة أنفسنا هل نحن بالفعل قادرون على التصرف على مستوى سلوكياتنا وفقا للقيم، والأعراف والتقاليد السائدة، أم أن هناك من يحاولون التمرد عليها كمحاولة منهم إلى لفت الانتباه واثبات ذواتهم من باب الحداثة والتصرف بحرية شخصية.



وأشار درويش، إلى أنه لابد من طرق ناقوس الخطر بوجه عام، وضرورة عدم تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلا ( مثل ما قدمته المعلمة بالفيديو الراقص بشكل علني ) أن نحتاط لأي سلوكيات مخالفة لقيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا خاصة وإذا كان الشخص يمثل قيمة علمية لتلاميذه او كام او كأب..الخ