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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. مرافعة الدفاع بمحاكمة محاميي كريم الهواري في إتلاف كاميرات حادثة الشيخ زايد

حادث الشيخ زايد
حادث الشيخ زايد

تستأنف محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، جلسات محاكمة محاميي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادثة تصادم الشيخ زايد، المتهم فيها الهوارى.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة وليد عبد الوهاب دفاع المتهمين فى القضية.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

محاكمة كريم الهواري انتحال صفة حادث تصادم الشيخ زايد

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