عودة ثنائي الاتحاد السكندري للتدريبات بعد الشفاء من الإصابة

عاد أحمد يحيي حارس مرمي الاتحاد السكندري إلي التدريبات الجماعية للفريق بعد شفائه من إصابة تمزق الخلفية التي تعرض لها .

وانضم أيضا عبد الغني محمد لاعب الفريق بعد تعافيه من الضامة .

وأصبح ثنائي الفريق على أتم الاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

وفي سياق آخر وقع نادي الاتحاد السكندري في المجموعة الاولي من كأس الرابطة والتي تم الكشف عن قرعتها منذ قليل.

مجموعات كأس رابطة الأندية



المجموعة الأولى:

١ فيوتشر اف سي

٢ ايسترن كومباني

٣ المصري

٤ مصر للمقاصة

٥ الاتحاد السكندري

٦ بيراميدز

المجموعة الثانية:

١ الاسماعيلي

٢ سموحة

٣ المقاولون العرب

٤ البنك الاهلي

٥ الجونة

٦ الاهلي

المجموعة الثالثة:

١ فاركو

٢ سيراميكا كليوباترا

٣ غزل المحلة

٤ طلائع الجيش

٥ انبي

٦ الزمالك