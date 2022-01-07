وزير الخارجية الصيني: تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي يعزز اتصالاتنا بالمنطقة

أعلن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال زيارة لعدد من دول القرن الأفريقي أن وزارة الخارجية ستنشئ جهة اتصال خاصة جديدة في المنطقة، حيث تكافح الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها السابق.



وفي حديثه في مومباسا بكينيا، قال وانج إن البلدين “شريكان من أجل السلام في المنطقة” وسيواصلان التنسيق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي أماكن أخرى لزيادة هذا الدور.



وفي وقت لاحق ، خلال اجتماع مع سكرتيرة الشؤون الخارجية الكينية، رايشيل عمانو، أعلن وانج أنه سيعين مبعوثًا خاصًا إلى القرن الأفريقي لتعزيز هذه الأهداف.



وأجاب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا: “أعتقد أن هذا هو ما نحتاجه. لا تحتاج كينيا وأفريقيا إلى محاضرات، تحتاج كينيا وأفريقيا إلى أصدقاء يرغبون في العمل معنا لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا”.



وتأتي زيارة وانج لكينيا بعد توقف دام يومين في إريتريا، وبعد ذلك أعلنت وزارتا الخارجية عن شراكة استراتيجية جديدة، وأكدت الصين دعمها لإريتريا ضد العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقال وانج في أسمرة: "تعرف الدول الإقليمية بشكل أفضل المشاكل داخل المنطقة والأمر متروك لشعوب أي بلد للتعامل بشكل صحيح مع شؤونها الداخلية".

وكان قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل شهر أثناء وجوده في أديس أبابا، حيث فرضت واشنطن عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لنفس السبب مثل إريتريا: خوض انتفاضة مسلحة من قبل جبهة تحرير شعب تيجراي، الحكام القدامى السابقين لـ إثيوبيا التي خاضت حربًا كارثية ضد إريتريا أثناء وجودها في السلطة.

وتأتي زيارة وانج وإعلان المبعوث الجديد أيضًا في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطًا شديدة على الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ، المعروف باسم فرماجو ، بسبب تعليقه لرئيس وزرائه ، محمد حسين روبل ، بعد اتهامات بأن روبل تدخل في تحقيق فساد ضده.

وقالت الولايات المتحدة إن فارماجو كان يحاول تقويض العملية الديمقراطية التي كان روبل يشرف عليها.

في دولة أخرى مجاورة، السودان، تأمل الولايات المتحدة في التأثير على حركة الاحتجاج الجماهيري المستمرة ضد النظام العسكري الذي يحظى بالدعم السعودي والإماراتي والإسرائيلي.

وعبر البحر الأحمر ، تواصل الولايات المتحدة دعم الحرب على الارهاب التي تقودها السعودية في اليمن، ويقاتل التحالف حركة الحوثي الارهابية، المدعومة من إيران، رغم نكران الحوثيين والإيرانيين لهذا الادعاء.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، استقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلدمان، بعد شهور من الفشل إما في إنهاء الحرب في إثيوبيا أو عزل أبي من السلطة.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الخميس أن ديفيد ساترفيلد ، السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى تركيا ، سيحل مكان فيلتمان في القرن الأفريقي.

ومثّل ساترفيلد منذ فترة طويلة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك عمله سفيراً في لبنان من عام 1998 حتى عام 2001 وشغل عدة مناصب في ظل إدارة جورج دبليو بوش، بما في ذلك النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ، ونائب رئيس البعثة بدرجة سفير.

وفي العراق أثناء حرب الاحتلال الأمريكية، وكمنسق لشؤون العراق ومستشار أول لوزيرة الخارجية عندما ترأست كوندوليزا رايس الوزارة.

كما أصبح رئيسًا للبعثة في السفارة الأمريكية بالقاهرة في أغسطس 2013 ، بعد أن أطاح الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي تلقى تدريبًا في الولايات المتحدة، بأول رئيس منتخب ديمقراطياً للبلاد واستولى على السلطة.