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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه .. اليوم

أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة»، على الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات، ويعتبر هذا حكم درجة أولى، لإدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين، وكان ذلك خلال العامين 2016 و 2020، عن طريق إزعاجهما بالاتصالات وإرسال صور خادشة لهما.

وقضت المحكمة الاقتصادية، في يوم 29 ديسمبر الماضي بمعاقبة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

وقضت محكمة التجمع الخامس، بالحبس 8 سنوات لـ أحمد بسام زكي، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض 3 فتيات من بينهما طفلة.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2022 لسنة 2020، أنَّ المتهم أحمد بسام زكي، تحرش جنسيًا بالمجني عليها «ف.س»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأنَّ أرسل إليها عبر تطبيق «واتس آب» صورا جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما تحرش جنسيًا بالمجني عليها «ن. ع»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلًا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.

وقضية التحرش المتهم فيها أحمد بسام زكي ليست الأولى في السجل الجنائي الخاص به والحافل بقضايا مشابهة، فقد تم معاقبته خلال شهر أبريل الماضي، بالسجن لمدة 8 سنوات، في قضية تتعلق بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغنّ الـ 18 من عمرهنّ، وهي القضية التي حملت رقم 7864 لسنة 2020، ونظرتها محكمة جنايات القاهرة، وأصدرَت بحقه حكما بالسجن.

جنح مستأنف الاقتصادية احمد بسام زكى متحرش الجامعة السجن 3 سنوات حكم درجة التحرش الجنسي

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