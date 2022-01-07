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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حضور السيسي احتفال عيد الميلاد يؤكد اتساع الجمهورية الجديدة للجميع

صدى البلد

هنأ النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة والأيام المباركة.

وعلَّق عبد العال، في بيان له اليوم، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنها تؤكد على وحدة ومتانة العلاقة بين المسلمين والأقباط من ناحية، وسعادة الوطن كله بعيد الميلاد المجيد الذي يهل على مصر، وهى تعيش في آمان واستقرار.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي، داخل كاتدرائية السيد المسيح، وقوله إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون فرق أو تمييز ونعيش فيها بسلام وآمان، مشددا على ضرورة تجنب الفتنة الطائفية، والتي عانت منها مصر لسنوات سابقة، وقت حكم الإخوان.

وأردف نائب الاسكندرية، أن مصر تنطلق للمستقبل بخطوات ثابتة وفكر مستنير وقيادة وطنية قادرة على النهوض بالبلد والتقدم للأمام، لفاتا إلى أن تصريحات السيسي في عيد الميلاد تؤكد قوة الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري الواحد. 

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