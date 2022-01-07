مميزات للتأمين الصحي تقدمها التأمينات لفئتين جدد.. تعرف عليهما

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى مد خدمات التأمين الإجتماعي والصحي على جموع العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء بالاهتمام بهذا الملف.

وأضاف “عوض”، خلال حواره ببرنامج “المصرى أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الهيئة قامت بدور كبير جدا خلال الفترة السابقة مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، موضحا أن الهيئتين مرتبطين ببعضهما، حيث أن من يحصل إشتراكات التأمين الصحي من الشركات والمواطنين هي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

وتابع أن أول أمس شهد توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي لشمول فئتين لم يكونا من الفئات التي تتمتع بالتأمين الصحي من قبل، الأولي: كل من انتهت خدمته أقل من سن الستين، ولم يأت موعد صرف معاشه.

وأشار إلى انه بتقديم استقالة الشخص؛ فهو فقد شيئين، الأول: فقد مدة اشتراكه بنظام التأمينات الإجتماعية، والثانية: فقد التأمين الصحي أيضا، لافتا إلى أنه على الشخص المستقيل فى سن الخمسين عاما، أن يأتي للتأمينات، وتسديد 672 جنيها اشتراكات التأمين الصحي عن سنة مقدما، ثم اذهب للتأمين؛ سيعطيك البطاقة الصحية الصالحة لمدة عام، في حالة أردت التمتع بتلك الخدمة.

وأفاد بأن الفئة الثانية هي فئة عمال المقاولات، متابعا أنه تم عمل دراسات، حيث أن عمال المقاولات تم تقسيمهم قطاعات.