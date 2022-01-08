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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعليمات ذهيبة لاستذكار المعلومة بسهولة قبل الامتحان.. جامعة حلوان تسعى لتحسين تصنيفها ودعم البحث العلمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

مجلس جامعة سوهاج يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

 

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والقس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد،  وذلك خلال زيارته الى مطرانية الاقباط الارثوذكس، والكنيسة الانجيلية لتقديم التهنئة.

 

 

العلاقات الدولية بحلوان: نعمل على رفع تصنيف الجامعة ودعم البحث العلمي

 

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

 

قبل انطلاق الامتحانات.. تعليمات ذهيبة لاستذكار المعلومة بسهولة

 

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة توفير بيئة مستقرة للطلاب للمذاكرة، أثناء فترة الامتحانات، وتوفير أعلى درجات الوقاية من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وحث الأبناء على تطبيقها بدقة منعاً لنشر الفيروس في لجان الامتحانات، والالتزام بمواعيد الامتحانات بالحضور قبل الوقت المحدد للامتحان وإحضار كامل الاحتياجات لمنع الاستعارة وتبادل المعدات .

 

معهد إعداد القادة بحلوان: نعمل على تنمية الأداء القيادي وتحسين القدرات

 

أنهى معهد إعداد القادة التابع لوزارة للتعليم العالى بحلوان فعاليات البرنامج التدريبى المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة

 

 

اخبار التعليم امتحانات البحث العلمي جامعة حلوان جامعة عين شمس جامعة سوهاج البرنامج التدريبي معهد اعداد القادة

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