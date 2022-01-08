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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان| مشروع قانون ينظم أعمال السمسرة في العقارات.. عقوبة التلاعب ببطاقات التموين

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
 

قانون التكنولوجيا المالية ..غرامة 500 ألف جنيه عقوبة إهمال الشركات لحقوق المتعاملين
 

برلماني: دعم صادرات السيارات بالموازنة يسهم في خفض الاستيراد وزيادة العملة الصعبة
 

هتك عرض طفلة ونشر صوّرها على فيس بوك.. عقوبات تنتظر مبيض محارة في المنصورة

 

تحرك تشريعي لإنشاء مدرسة "الصناع المصريين للتعليم والتدريب الفني " بـ تنزانيا

 

بعد تدمير فيديو الرقص حياة معلمة الدقهلية.. كيف عاقب القانون تصوير المواطنين دون علمهم

 

بعد إيقاف إصدار بدل فاقد .. احذر عقوبات التلاعب في بطاقات التموين

 

الاستمرارية وتشجيع الابتكار .. اعرف مبادئ منظومة التخطيط الـ12 الأساسية

 

العمولة لا تتعدى 5%| مشروع قانون ينظم أعمال السمسرة فى العقارات..وعقوبات للمخالفين

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العاصمة الادارية عيد الميلاد قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية أخبار البرلمان

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