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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سارة بدر: منتدى شباب العالم يناقش الأمن الغذائي والطاقة وعالم ما بعد كورونا|فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إنه سيتم مناقشة ، قضية العالم ما بعد الجائحة، مؤكدة أن جائحة كورونا اثرت بكل نواحي الحياه ونحتاج لرؤى الشباب وافكارهم من خلال المنتدى.

وأضافت سارة بدر، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الاجندة الأساسية لـ منتدى شباب العالم ستتناول مسارات الطاقة والتحول لمسارات الطاقة في عالم ما بعد الجائحة ودور الشباب والفرص المتاحة للشباب في عالم ما بعد الجائحة.

 

سارة بدر: مناقشة المواضيع التى تمس الشباب

وتابعت سارة بدر، أن سيكون هناك التجارب الناجحة في مصر من مباردة "حياه كريمة"، إضافة إلى أمثلة أخرى  حول العالم، مؤكدا أنه سيتم الحديث أيضا عن الأمن الغذائي والأمن والسلم حول العالم و"كل المواضيع التى تمس الشباب كلها ستكون عبر أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم".

 

حياة كريمة جائحة كورونا الامن الغذائي الشباب كورونا منتدى شباب العالم

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