نشرة أخبار العالم.. إعلان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماكرون يرفض التراجع عن لفظ خارج بحق غير الملقحين.. وبايدن يزف بشرى بشأن فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة



أكدت إثيوبيا أنها تعمل جاهدة على تعزيز الدبلوماسية القوية مع الدول في عام 2022، وإكمال بناء سد النهضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن إثيوبيا "واجهت تحديات كثيرة في العام الماضي 2021، منها تعثر المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وحرب شمال البلاد والضغوطات الخارجية والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا".

وزعم أن إثيوبيا تغلبت على هذه المشكلات وواصلت طريقها نحو التنمية، حسب إذاعة "فانا" الإثيوبية.

وأكد مفتي أن "الخطة الرئيسية للبلاد في العام الجديد 2022 هي تحقيق احترام سيادة الوطن ومواصلة التنمية والازدهار في البلاد من خلال إكمال بناء سد النهضة وحل الأزمة الحدودية مع السودان وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الصديقة".

لفظ خارج.. ماكرون يرفض التراجع عن إساءته لغير الملقحين ضد كورونا



رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التراجع عن تصريح مثير للجدل، بدت فيه بوضوح نغمة تنمر ضد من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكان ماكرون قد قال قبل أيام إنه يريد أن "يعنف" من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكنه استخدم تعبيرًا دارجًا باللغة الفرنسية يُعد كلمة نابية كمرادف للتعنيف، واتهم من لم يتلقوا اللقاحات بالافتقار لروح المسئولية.

وأدلى ماكرون الثلاثاء الماضي بتصريحات لصحيفة "لوباريزيان" قال فيها: "أريد حقا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم. وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية". وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "غالبية المواطنين أي ما يقارب 90 بالمئة من السكان أيدوا حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 عدا قلة قليلة ترفض ذلك".

قرار عاجل من فرنسا بشأن رالي داكار بعد انفجار سيارة سائق بالسعودية



قالت فرنسا إنها لا تستبعد قف رالي دكار 2022 في السعودية على خلفية الانفجار الذي وقع في 30 ديسمبر، في جدة، طال سيارة السائق الفرنسي فيليب بوترون وأدى لإصابته بجروح خطيرة.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة، أن مسألة وقف رالي دكار 2022 في السعودية "مطروحة" بعد انفجار أصاب آلية و"قد يكون" مرتبطا "بهجوم إرهابي".

وأضاف في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية "لقد فكرنا أنه قد يكون من المجدي التخلي عن هذا الحدث الرياضي.. ما زال السؤال بلا إجابة".

وتابع "في مثل هذه الحالات، يجب أن نلتزم حذرا كبيرا، على الأقل وضع أجهزة حماية كافية ومعززة. أعتقد أنهم فعلوا ذلك ، لكن على أي حال يبقى السؤال مطروحا".

رائحة كيميائية في الهواء.. انفجارات مدوية تهز كازاخستان



أفادت وسائل إعلام محلية في كازاخستان بسماع دوي 3 انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا، وظهور "رائحة كيميائية في الهواء".

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية "قع نحو ثلاثة انفجارات، ظهرت بعدها رائحة كيميائية نفاذة في الهواء".

وأضاف مراسل الوكالة "لم أرَ الانفجارات، بل سمعتها فقط.. بدأ الناس يركضون في الفناء. أغلقت الستائر وابتعدت عن النافذة واطفأت النور".

يأتي ذلك بينما يستمر تمشيط ساحة الجمهورية في ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، من المسلحين حيث تسمع طلقات نارية في بعض الأحيان.

بيتكوين تنهار.. العملة الرقمية تهوي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر



هوت قيمة العملة الرقمية بيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال 3 أشهر، أمس الخميس، على خلفية توتر بشأن تشديد السياسات النقدية الأمريكية، وقطع خدمة الإنترنت في كازاخستان، التي تُعد أكبر مركز لتعدين عملة بيتكوين في العالم.

وهوت قيمة بيتكوين إلى 41.222.41 ألف دولار بعد دقائق من تمام التسعة من مساء أمس الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، واصلة إلى أدنى مستوى لها منذ 29 سبتمبر الماضي.

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، كانت قيمة بيتكوين قد بدأت التراجع تدريجيًا قبل أيام، بعد دقائق من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ألمح خلاله إلى احتمال تراجعه عن برنامج التحفيز المتبع لمواجهة آثار جائحة كورونا.

فرنسا .. سجن 6 ضباط شرطة بسبب إهانة عامل مصري.. التفاصيل الكاملة



في واقعة تعود لإبريل 2020، قضت محكمة في فرنسا بالسجن 6 أشهر، ضد 6 من عناصر الشرطة، بسبب إهانة عامل مصري.

وحسب إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، قضت محكمة بوبينييه بإدانة ضباط الشرطة بتهمة ممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري عند توقيفه في 26 أبريل 2020.

وأمرت المحكمة بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي قال "ماعز صغير كهذا، لا يسبح"، في إشارة إلى المصري الذي تم اعتقاله عقب إلقائه بنفسه في نهر السين.

بايدن: فيروس كورونا لن يبقى لفترة طويلة



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن فيروس كورونا سيكون مصدر قلق دائم للأمريكيين.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية: “لا.. لا أعتقد أن كوفيد-19 سيبقى لفترة طويلة.. الوضع الطبيعي مستقبلا لن يكون على ما هو عليه الآن، سيكون أفضل”.

وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأمريكي مواطنيه التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى توقع المزيد من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار.

وتابع بايدن: "سنرى، كما تسمعون جميعا، أن هناك ارتفاعا مستمرا في حالات الإصابة".

آلاف المسلمين الهنود يحتجون ضد تحريض هندوس على الإبادة الجماعية| فيديو



تجمع آلاف المسلمين في مسيرة في ولاية أوتار براديش الهندية للاحتجاج على دعوات قتل المسلمين.

ويحتج الالاف من المسلمين في الهند اليوم على التجمع الديني الشهر الماضي الذي شهد مئات من النشطاء والرهبان الهندوس اليمينيين ممن هاجموا الجالية المسلمة وحرضوا على القضاء عليهم. ويبلغ إجمالي عدد المسلمين في الهند حوالي 200 مليون.

وفي أعقاب الحادث، ناشد مولانا توقير رضا، مؤسس الجماعة الإقليمية لمجلس اتحاد الملة، الجالية المسلمة في ولاية أوتار براديش للتجمع بأعداد كبيرة لتقديم "تضحيات جماعية" كعلامة احتجاج على خطابات الكراهية من قبل رهبان هندوس.

وقال رجل دين في منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش اليوم الجمعة، “إذا كانت دماؤنا قادرة على إشباع عطشك، فنحن مستعدون للتضحية، والآن تقرر من هو المخطئ؟ الشخص المستعد للتضحية بحياته من أجل البلد أو أولئك الذين يتجاهلون النساء ويدعون إلى قتل 200 مليون شخص من الهند؟”