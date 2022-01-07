بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس في 1 مارس

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس في 1 مارس.



وقالت بيلوسي في دعوتها “في الواقع ، كان العام الماضي تاريخيًا: مع خطة الإنقاذ الأمريكية المنقذة للحياة ، وقانون البنية التحتية للحزبين ، وقريبًا ، قانون إعادة البناء بشكل أفضل!”



وعادة ما يلقي رئيس الولايات المتحدة خطابه كل عام وفقًا لمتطلبات الدستور.

ويعتبر تاريخ الأول من مارس غير معتاد منذ أن قام رؤساء الولايات المتحدة على مدار الـ 99 عامًا الماضية بتسليم خطابات حالة الاتحاد شخصيًا إما في يناير أو في فبراير، وقد يكون التأخير مرتبطا بالتقويم التشريعي المزدحم للكونجرس.

تحدث بايدن لأول مرة إلى الكونغرس بأكمله العام الماضي في أبريل ، لكن لم يتم اعتباره رسميًا وستكون حالة الاتحاد القادمة لعام 2022 هي الأولى له.



ويعد مشروع قانون 'إعادة البناء بشكل أفضل' وسلسلة من التشريعات المتعلقة بحقوق التصويت أهم أولويات تشريعية لإدارة بايدن في الوقت الحالي

و كلاهما يواجه معارضة من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.