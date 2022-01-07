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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للفراعنة.. منتخب نيجيريا يتغلب على القطن الكاميروني بثنائية نظيفة

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

تغلب منتخب نيجيريا على فريق القطن الكاميروني بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الجمعة ضمن استعدادات منتخب النسور الخضراء لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل 

سجل ثنائية منتخب النيجيري في شباك القطن الكاميروني كل من أحمد موسي وسامويل شوكويزي

 

كأس الأمم الإفريقية .. منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير قبل السفر للكاميرون

 

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه كارلوس كيروش اليوم تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى صباح أمس مسحة طبية جديدة استعدادًا للسفر ، فيما تقرر بشكل نهائي أن يكون التوجه إلى الكاميرون في الحادية عشر صباح غد السبت 8 يناير لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفني مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التي حصل عليها إلى اتحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافي.

وقرر كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلغاء التدريب المشترك مع منتخب الكونغو الذي كان مقررا صباح اليوم ، مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر للكاميرون للسبت لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.
 

وجاءت قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي -  محمد أبو جبل -  محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق -  عمر كمال -  أحمد حجازي -  محمود حمدي "الونش"-  أيمن أشرف -  أحمد فتوح -  محمد عبد المنعم -  محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية -  حمدي فتحي -  إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني -  أحمد سيد "زيزو" -  مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي إضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي .

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