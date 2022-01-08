أميرة صابر: جائحة كورونا القضية الرئيسية على طاولة منتدى شباب العالم.. فيديو

قالت أميرة صابر، عض مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جائحة كورونا ستكون القضية الرئيسية على طاولة منتدى شباب العالم، مؤكدا أنه سيتم مناقشة تأثير الجائحة على الملف التنموي.

وأضافت أميرة صابر، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، انه سيكون هناك ورش عمل على مدار يومين لتأثير الجائحة على العالم وتاثيرها على التنمية المستدامة.

وتابعت أميرة صابر، أنه سيتم مناقشة العالم ما بعد جائحة كورونا، مؤكدا أنه سيتم ماقشة كيف يتعامل العالم مع الجائحة، خاصة في ملفات التنمية ومحاربة الفقر والصحة.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لا بد من الإستفادة من جائحة كورونا، خاصة إذا واجه العالم جائحة أخرى.





