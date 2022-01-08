أميرة صابر: الشباب يقود ويشارك في صنع القرار ودفع عجلة التنمية..فيديو

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الشباب في حاجة لفرص عمل وفرص بالحياة بشكل لائق خاصة مع ظرف خطير مثل جائحة كورونا في اخر عامين.

وأضافت أميرة صابر، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الشباب هم صانعو المستقبل، مشيرة إلى أن الشباب أصبحوا في المناصب التنفيذية ويشاركون في دفع عجلة التنمية.

نجاح تجربة البرنامج الرئاسى للشباب

وتابعت أميرة صابر، أن تجربة البرنامج الرئاسى ونواب المحافظين وتنسيقية شباب الاجزاب، جعلت الشباب يقود، ويشارك بصنع القرار.