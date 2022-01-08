سفير مصر في بولندا يشارك احتفالات كنيسة القديسين بوارسو بعيد الميلاد المجيد

شارك السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في وارسو، وأعضاء السفارة في احتفالات كنيسة القديسين يوحنا المعمدان وأبو سيفين للأقباط الأرثوذكس بوارسو بعيد الميلاد المجيد، حيث نقل السفير المصري تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية المصرية القبطية في بولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما ألقى السفير المصري كلمة للتهنئة بالعيد أبرز خلالها روح المحبة المتبادلة بين أبناء الوطن، وأعرب عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لكافة أعضاء الجالية المصرية وأن يُنعِم على مصر الغالية بدوام التقدم والازدهار والاستقرار، كما شملت الكلمة الإشارة إلى جهود السفارة الرامية لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية في بولندا.



كان في استقبال السفير في مقر الكنيسة القس "داود أديب سويحه" الذي أعرب عن تقديره لاهتمام السفارة بالمشاركة في احتفالات الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحرص السفير دومًا على مشاركة الكنيسة في مختلف الأعياد.