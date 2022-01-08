باحثة بالمركز المصري: توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي خلال كورونا من أهم جلسات منتدى شباب العالم.. فيديو

قالت الدكتورة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أحد توصيات مؤتمر الشباب، العمل على أوضاع الشباب المحبوسين على ذمة القضايا التي لا تتعلق بالإرهاب.

وأضافت نرمين سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، انه سيكون تعاون وزارة الخارجية مع الأمم المتحدة، من أجل تأكيد رسالة بأن مصر وضعها أمن.

وتابعت نرمين سعيد، إن توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي خلال جائحة كورونا من أهم جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام.

منتدى شباب عالمي

وأشارت الباحثة بالمكرز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أن منتدى شباب عالمي في مصر، معني بمناقشة القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والعالمية