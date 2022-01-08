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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

الصين
الصين

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار داخل مقصف في مجمع مكاتب بـ الصين.

 

وقع الانفجار، الذى يعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز، بعد وقت قصير من ظهر أمس الجمعة فى قاعة طعام بمكتب حكومى فى مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين.

 

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن أكثر من 20 شخصا كانوا محاصرين تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى أثناء تناول الموظفون للغداء.

 

وثقت لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حطامًا متناثراً عبر الشارع إثر انهيار المبنى.

 

حيث قامت قوات الطوارئ بانتشال 6 جثث من الموقع، وخروج 9 أحياء، بينما لا يزال 11 آخرون محاصرين.

 

يظهر رجال الإنقاذ وهم يستخدمون مجارف يدوية لإزالة بعض الحطام في محاولة لتحرير بعض المحاصرين تحته، وفقًا لتقرير ساوث تشاينا مورنينج بوست.

 

كانت زارة إدارة الطوارئ الصينية قد أرسلت فريقا إلى مكان الحادث في منطقة وولونج في تشونغتشينج.

 

كما أرسلت إدارة الإطفاء المحلية 50 مركبة وفريقين من 260 من رجال الإطفاء للمساعدة في جهود الإنقاذ.

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