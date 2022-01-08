كريم نيدفيد: رحيلي عن الأهلي صعب وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر

كشف كريم نيدفيد نجم نادى فيوتشر كواليس رحيله عن النادى الأهلي وتألقه فى ناديه الجديد خلال منافسات بطولة الدورى الممتاز.

قال كريم نيدفيد عبر تصريحات تليفزيونية: رحيلى عن النادي الأهلي كان خطوة مهمة من أجل الحصول على فرصة المشاركة فى مباريات الدورى الممتاز.

تابع: اخترت الالتحاق بصفوف نادي فيوتشر لأنه يملك نظاماً إدارياً مميزاً يتشابه كثيراً مع أجواء النادي الأهلي بخلاف وجود لاعبين أصحاب قدرات وخبرات مميزة سوف تساهم في تألقه خلال أسرع وقت.

أضاف: اقتنعت سريعاً بخطوة الرحيل عن النادى الأهلي إلى صفوف فريق فيوتشر رغم وجود عروض أخرى، مؤكداً أن هناك طموحا مختلفا لدى إدارة فيوتشر دفعه للموافقة على رحيله إلى هذا الفريق.

وقال أيضا : وجود عدة نجوم من أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك يساعد على تسهيل مهمتنا في التأقلم سريعاً بصفوف فريق فيوتشر.

رحيلي عن الأهلي صعب

أوضح أن رحيله عن الأهلي كان خطوة صعبة لأنه أحد ناشئي الفريق الأحمر مضيفا أنه لم يستطيع وداع زملائه في احتفالية التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنجمة العاشرة.

شدد كريم نيدفيد على أن مواجهة النادى الأهلي إحساس صعب للغاية وأن المباراة أمامه كانت قوية وصعبة مشيرا إلى أنه لم يستطيع الإحتفال بهدف التعادل الذى أحرزه فى مرمى محمد الشناوى.

وأكد كريم نيدفيد أنه يتمنى الحصول على فرصة تمثيل منتخب مصر الوطني في الفترة المقبلة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار.

أشار إلى أنه لم يصل بعد لأعلى مستوياته الفنية خاصة أنه لا يزال أمامه الوقت للتطور في مباريات الدوري والوصول لأفضل أداء له وهو ما سوف يساعده على التواجد في صفوف منتخب مصر الوطنى.

ولفت إلى أن علاقته بالمدرب علي ماهر المدير الفني للفريق رائعة منذ أن كان مدربه في قطاع الناشئين وهو من الأسباب التي شجعته على قبول عرض فيوتشر موضحا أن المنتخب الوطني عليه أن يلعب بروح قتالية وبجدية من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مؤكداً أن الإصابات بفيروس كورونا ستحدد ملامح البطولة بشكل عام خلال الايام القليلة المقبلة.