الطقس السيئ يحتجز مئات السيارات وسط الثلوج في ولاية فيرجينيا الأمريكية

تسبب التساقط المستمر للثلوج في ولاية فيرجينيا في احتجاز المئات من سائقي السيارات لساعات طويلة.

وأدى الطقس السيئ وتراكم الثلوج لاصطفاف السيارات على امتداد مئات الكيلومترات على الطريق السريع في الولاية.

تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى تفاقم الأزمة بصورة أكبر عقب حادث تحطم ستة مقطورات وإغلاق الطريق في الاتجاهين.

وحوصر سائقو السيارات في ولاية فيرجينيا في سياراتهم، ليل الإثنين، بينما كانت السلطات تحاول إعادة فتح قطاع مغطى بالجليد من طريق 95 بين الولايات الذي أغلقته عاصفة غطت المنطقة الأمريكية بالجليد في يوم الأحد.

وقالت وزارة النقل في فيرجينيا، إن الطريق آي-95، وهو طريق رئيسي بين شمال وجنوب الولايات المتحدة، أُغلق في الاتجاهين قرب فريدريكسبيرج لمسافة 89 كيلومترا تقريبا.

وقد مرت ساعات مع نشر مئات من سائقي السيارات رسائل يائسة بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي حول نفاد الوقود والطعام والماء.