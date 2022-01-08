حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في اليحر|صور

تخفي البحار أسرارًا بقدر غموض عمقها، فلأول مرة منذ 20 عامًا، رصد علماء البحار سمكة غريبة وردية اللون تستخدم زعانف تشبه اليد للمشي على طول قاع البحر.

تعتبر سمكة اليد الوردية نادرة للغاية، فقد سجل العلماء آخر ظهور لها قبالة ساحل تسمانيا في أستراليا خلال عام 1999، أي منذ حوالي عقدين.

فلم تظهر سمكة اليد الوردية النادرة إلا 4 مرات فقط على مر السنين، مما دفع العلماء لتصنيف تلك السمكة الغريبة النادرة على أنها معرضة للخطر الشديد وربما الانقراض.

جاء اكتشاف السمكة مرة أخرى مؤخرا، كمن عثر على "الإبرة في كوم قش"، فقد صادفها العلماء في منتزه تاسمان فراكشر مارين بارك في أستراليا.

يقول عالم الأحياء البحرية «نيفيل باريت» بأن الاكتشاف أعطى أملا جديدا لبقاء النوع الذي كان يعتقد في السابق أنه يعيش في المياه الضحلة.







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