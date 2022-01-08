ريال مدريد يسعى لاستعادة توازنه أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.. الليلة

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ويسعى ريال مدريد، في مباراة اليوم، لاستعادة توازنه ونغمة اللانتصارات، بعد الخسارة الأخيرة أمام خيتافي 1-0، في الجولة الماضية.

ويعود البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة اليوم أمام فالنسيا، بعد تغلبه على فيروس كورونا.

أما البلجيكي إيدن هازارد، الذي تحسن على المستوى البدني، لا يزال مدربه يرى أنه يفتقر إلى الثقة للعودة إلى كونه اللاعب المزعزع للاستقرار، كما كان في السابق.

ورغم عودة داني كارفاخال إلى الجلسة الأخيرة للمران الجماعي، أفاد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أنه لن يلعب أمام فالنسيا، وسيحتفظ به لبطولة كأس السوبر الإسباني.

وتابع: "بيل غير متاح لمباراة فالنسيا، مثل ماريانو ويوفيتش وكارفاخال، الذي سيسافر إلى السعودية لأن لديه إمكانية اللعب. كذلك يوفيتش، الذي لا يزال يعاني من كوفيد-19 ولكن بعبء منخفض للغاية. علينا أن نقيم الأمور بالنسبة لماريانو وبيل للمشاركة في البطولة المرتقبة بالسعودية".

وبعد خسارة المباراة الأولى في 2022 أمام خيتافي، أكد أنشيلوتي أنه يتعين على لاعبيه "العودة للعب كما كان الأمر قبل العطلة"، مشيرا إلى أنه يرى فريقه "بحالة جيدة بعد تعافي اللاعبين الذين شعروا بآلام"، مثل كريم بنزيما ولوكا مودريتش وفيرلاند ميندي.