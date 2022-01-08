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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف منزل مسؤول عراقي بقنبلة يدوية بواسطة إرهابيين

قنبلة يدوية
قنبلة يدوية

أفادت وزارة النقل العراقية، السبت، تعرض منزل مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين كريم كاظم حسين لاستهداف "إرهابي" بواسطة قنبلة يدوية.  

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها  "في الساعة الثانية من صباح يوم السبت  تعرض  المهندس كريم كاظم حسين مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لاستهداف ارهابي جبان على ايد مجهولان يستقلان دراجة نارية".  

 

وبينت أن "الانفجار استهدف منزل مدير عام الشركة كريم كاظم حسين بواسطة قنبلة يدوية ،ان الحادث ولله الحمد لم يلق اضرار بشرية و خلف  اضرار مادية في محيط المنزل والزجاج الداخلي اضافة الى اضرار مادية في بعض الدور المجاورة وقد كان صوت الانفجار شديد وسمع في مناطق واسعة من العاصمة بغداد".  

 

وأشار  بيان الوزارة  قائلا : نشد على ايد القوات الامنية التي هرعت لمكان الحادث للتحقق حول الاستهداف وكشفت الملابسات والمتورطين بهذا الفعل الجبان  والذي يعتبر استهداف واضح وصريح لكل من يعمل بمهنية واخلاص لخدمة عراقنا الحبيب

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العراق قنبلة يدوية وزارة النقل العراقية إرهابي دراجة نارية

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