"القبائل والعائلات المصرية" يعقد نسخته الثانية من مؤتمر بناء الوعي

يعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة دمياط، اليوم السبت، نسخته الثانية من مؤتمر بعنوان "بناء الوعى والسلم المجتمعي" بحضور الدكتورة منال عضو محافظ دمياط ، والشيخ كامل مطر رئيس المجلس، وأعضاء الهيئة العليا للمجلس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدمياط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بدمياط، والشباب والمرأة بدمياط وذلك بقاعة نادى 6 أكتوبر برأس البر.

يأتي ذلك ضمن فاعليات المجلس وتفعيل نشره بإثراء الوعي الجماهيري، وزيادة جهود ومبادرات المجلس في تحقيق التنمية المستدامة خاصة من الناحية الاجتماعية، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 بما يدعم جهود الدولة، في مزيد من الاستقرار والتنمية.

وأضاف المجلس في بيان له: “كما يأتي انطلاقا من دور ومسئولية الجميع تجاه الوطن والحفاظ عليه، وعلى روح الوحدة المصرية، وتكاتف المصريين جميعاً أمام أي تحديات، وغرس الوعى لمواجهة أي أفكار أو أفعال هدامة، تحقيقاً للسلم المجتمعي الحقيقي، مع تعاون كافة المؤسسات وجميع المواطنين، لنبني الوطن ونحميه وندافع عنه أمام أية مكائد أو تحديات، لأن تحقيق السلم المجتمعي والتعاون هو الطريق للتنمية والبناء”.



وتابع البيان: “ولما كان العلم والمعرفة هما طوق النجاة لتوفير الدعم اللازم لحائط الوعي، الذي يعد خط الدفاع الأول لمجابهة التحديات والمخاطر التي تمثل تهديدًا مباشرًا على أمننا القومي، في ظل الظروف الراهنة إقليميًا ودوليًا، كان هناك من يحمل مشاعل النور ويكافح بلا هوادة لنشر الوعي وإنارة العقول وإيضاح الرؤية وتحصين الوطن والمواطنين لتمكينهم من امتلاك أدواتهم في ظل حروب الجيل الرابع التي تستهدف رأس المواطن وقلبه لتفل عزيمته وتخور قواه ويختفي رويدًا رويدًا ويقتل نفسه كل ساعة بالأفكار السلبية والمشاعر المحبطة”.