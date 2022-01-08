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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ استثمارات في رومانيا لتحديث شبكات توزيع الكهرباء

بنك الاستثمار
بنك الاستثمار

 وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو لمدة 15 عاما إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمجموعة "Electrica Group" في رومانيا.

ويهدف القرض لدعم الخطة الوطنية لتعزيز وتحديث شبكة توزيع الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة وتحسين قدرة الشبكة وتحقيق أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل في رومانيا.

ويمثل القرض الشريحة الثانية من الدعم المقدم من البنك بقيمة إجمالية 210 ملايين يورو لتأمين الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية للطاقة في رومانيا.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والمسؤول عن الطاقة وعمليات الإقراض في رومانيا كريستيان كيتيل تومسن - حسبما أفاد بيان للبنك - إن الاستثمار الجديد هو خطوة مهمة نحو دعم برنامج الاستثمار القومي لشركة "Electrica" بقيمة 300 مليون يورو لإنشاء خطوط كهرباء جديدة وبناء وتجديد محطات الطاقة الفرعية وتركيب مكونات الشبكة وتوسيع الشبكة لتضم أكثر من 180 ألف عميل جديد في السنوات المقبلة.

من جهتها، قالت كورينا بوبيسكو، الرئيس التنفيذي لشركة Electrica، إن أحدث تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي يسمح لشركة Electrica باستبدال الأصول القديمة وتلبية احتياجات الطاقة لعملائها البالغ عددهم 3.8 مليون عميل بشكل أفضل من خلال طرح عدادات متطورة وتسريع عملية التحول الأخضر في رومانيا.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم أكثر من 1.4 مليار يورو لدعم الاستثمارات في مجال الطاقة في جميع أنحاء رومانيا منذ عام 1991.
 

بنك الاستثمار الأوروبي استثمارات رومانيا توزيع الكهرباء البنية التحتية

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