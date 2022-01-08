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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 6 محال وضبط 19 حالة إشغال شرق الإسكندرية

حملة مكبرة بأحياء
حملة مكبرة بأحياء الإسكندرية على المحال المخالفة

نفذت الأجهزة المعنية بحي المنتزة أول، شرق الإسكندرية، حملة مكبرة على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية، وإزالة الإشغالات، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمتابعة انضباط الشارع وغلق المحال التجارية بالموعد المحدد ورفع الإشغالات التي تعوق الطريق أمام المارة والمركبات.

 

وتنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، شن جمال جابر سكرتير عام الحي والادارات المعنية بتنفيذ حملة مسائية موسعة بكلا من الشوارع الآتية: جمال عبد الناصر، خلف الاكاديمية، عمرو النجومى، عبد الله بن محسن.

 

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وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية ٤ الاف جنيه، والتحفظ على ١٩ حالة إشغال متنوعة وغلق وتشميع ٦ محال مخالفة.

 

وتستمر الحملات لردع المخالفين وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

 

يذكر أن وزارة التنمية المحلية قررت تحديد مواعيد فتح وغلق جميع المحال والمولات التجارية في فصل الشتاء 2021 ، في جميع المحافظات ومن بينها الإسكندرية، بداية من يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 ، وذلك باستثناء المطاعم والكافيهات والمقاهي والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً ، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في تمام الساعة 11 مساءً.

 

المواعيد الجديدة: فتح المطاعم والكافيهات والبازارات وبداخل المولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحاً والغلق في الساعة 12 صباحاً ، على أن تغلق في الساعة 1 صباحاً يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

 

بينما مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً والغلق في الساعة 6 مساءً . على أن يتم استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين والتى يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

الاسكندرية مجلس الوزراء فيروس كورونا مخالفة التنمية المحلية المطاعم رفع الإشغالات فصل الشتاء

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