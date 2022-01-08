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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوى العاملة:

توفير 35 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالرياض

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة  برواتب تتراوح بين 4000 إلي 7000 ريال ، ومزايا أخرى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف، أن الملحق العمالي أحمد رجائي  رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض تفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات ، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل في 30 مسوق و 5 مشرفين مبيعات ( تسويق ميداني في المنازل) لبيع خدمات الانترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية .

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أن راتب المسوقين 4000 إلي 4500 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلي سيارة من الشركة ، أما راتب المشرفين 5500 إلي 7000 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلي سيارة من الشركة ، فضلا عن عمولات شهرية وحوافز في حالة تحقيق الأهداف البيعية ، والعمر من 21 إلي 35 سنة للمسوق ، ومن 30 إلي 40 سنة للمشرف، المؤهل شهادة جامعية أو مؤهل فوق المتوسط، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected] .

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محمد سعفان وزير القوى العاملة توفير 35 فرصة عمل القوى العاملة راغبى نقل الكفالة الرياض برواتب تتراوح بين 4000 إلي 7000 ريال السعودية

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