غرفة "الحرف اليدوية" تعلن تشكيل الشعب النوعية

اجتمع مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، بعد إعادة تشكيله في الانتخابات التي أجريت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث ناقش الاجتماع العديد من المحاور التي تعمل علي دعم الخطط المستقبلية للقطاع، وحل المشاكل التي تواجه القطاع في المستقبل القريب.

وكشف من جانبه حماده العادلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الإجتماع شهد تشكيل الشعب النوعية داخل الغرفة، حيث تم إختيار مسعد عمران الرئيس الأسبق للغرفه رئيسا لشعبه السجاد والكليم، ومحمد حمدان رئيساً لشعبة المنسوجات، وولاء عطية رئيسه شعبة الاخشاب، ومحمد امبابي رئيساً لشعبة تشكيل المعادن.

وأشار العادلي، أن مجلس الإدارة وضع عددا من المحاور تستهدف التواصل مع شركاء النجاح وتوفير تمويل لازم لعدد من المشروعات التي وضعها المجلس الجديد، وسيتم الإعلان عنها مستقبلا، بالاضافه إلي الوقوف علي اخر الأوضاع للمشاريع القائمه، ودعمها ومعرفة اخر التطورات بها، مع دعم المشاريع النوعيه بالعديد من محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن الغرفه كرمت مسعد عمران الرئيس السابق، وياسر رحال وكيل الغرفه السابق، علي مجهوداتهم في المجلس السابق.