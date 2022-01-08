سقوط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو من مخدر الشادو في القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بالاتجار فـي المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته "3,250 كيلو جرام من المواد المخدر "شادو – البودر" - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.