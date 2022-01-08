بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتاجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة .

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة متخذين من دوائر ( قسم شرطة منوف – مركزى شرطة " تلا ، أشمون") مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.