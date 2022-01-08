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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلى: منح بعض لاعبي الفريق راحة وخضوعهم لمسحة خارج النادي

أحمد أبو عبلة طبيب
أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

قرر الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بعد الرجوع إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وأوضح أبو عبلة أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلى يقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلى مرانه اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، ويواصل الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة.

الأهلى أحمد أبو عبلة النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ كورونا

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