سفير مصر في جنوب السودان يشارك بقداس عيد الميلاد في كنيسة جوبا| صور

قام السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر لدى جنوب السودان وأعضاء السفارة المصرية في جوبا والمكاتب الفنية، بزيارة لكنيسة "سانت ماري وسان إبراهام" القبطية الأرثوذوكسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

والقى السفير كلمة التهنئة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى أقباط مصر بالخارج، كما نقل تنمياته بدوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله هذا العيد سعيداً مباركاً، وأن يعيده بكل الخير، وأن ينعم على مصر بدوام التقدم والرقي والأزدهار.

و​كان في استقبال السفير في مقر الكنيسة، الراهب القس أثناسيوس مرقس، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في جنوب السودان، وآباء وكهنة الكنيسة، بالإضافة إلى أبناء الجالية المصرية من الأقباط المتواجدين في جنوب السودان.