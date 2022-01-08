ورش عمل.. تنسيقية الأحزاب: طرح أوراق بحثية مهمة بمنتدى شباب العالم

قالت شيرين خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تشارك فى منتدى شباب العالم بدورته الحالية من خلال عدد من ورش العمل التى تخدم المحاور المطروحة فى نسخة هذا العام وهي "السلام والإبداع والتنمية " .

وأوضحت شيرين خالد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه تم إعداد عدد كبير من الأوراق البحثية المقرر طرحها فى ورش العمل ومنها ريادة الأعمال، والبيئة فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ القادمة فى شهر نوفمبر المقبل .



وأشارت شيرين خالد ، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك بروح إيجابية وفعالة فى منتدى شباب العالم من خلال طرح الرؤى المختلفة وتناول عدد من الأوراق البحثية المتنوعة.