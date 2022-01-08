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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات احترازية.. بدء امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالابتدائي والإعدادي بالمنيا

بدء امتحانات الفصل
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بازهر المنيا

بدأت اليوم بمعاهد منطقة المنيا الأزهرية امتحانات نصف العام لصفوف نقل المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحانات اليوم الأول بمادتي " القرآن الكريم و الدراسات الاجتماعية" في حين يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحانات مادتي " الفقه واللغة العربية " ومن المقرر أن تختتم الامتحانات يوم الخميس 13 يناير  الجاري بمواد "اللغة الاجنبية ، الدراسات الاجتماعية ، والتربية الفنية".

وواصل الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية متابعته الميدانية للجان الامتحانات بالمرور على لجان معاهد "الفكرية وبني موسى الابتدائيين بنين وفتيات بني عبيد الابتدائي الإعدادي".

وأثنى  الدكتور أحمد محمد طلب، على وضوح أسئلة الامتحانات، ومجيئها من المقررات الدراسية ، وخلوها من أي غموضٍ أو صعوبات.

وشدد على المعنيين بلجان الامتحانات باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الآمن حفاظًا، على سلامة المنظومة الامتحانية من وباء كورونا المستجد.

وأضاف أنه روعي عند وضع الأسئلة معايير ومواصفات الورقة الامتحانية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار "طِلب"، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية التسع للتواصل المباشر مع غرفة عمليات المنطقة، وتذليل ما قد يطرأ على لجان الامتحانات من عقبات، مع مسئولية القائمين عليها ورفع تقرير مفصل عن سير العملية الامتحانية بالمعاهد التابعة لها للمنطقة وذلك لضبط سير اللجان ورفع تقرير شاملٍ ووافٍ عن سير الامتحانات بالمنطقةلقطاع المعاهد

كما تفقد الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعي لجان النقل الابتدائي بمعهدي: " مطاي، أبو شحاتة " ثم تبعهما المرور على لجان " بنين وفتيات مطاي " الإعدادي.

وأكد “إبراهيم” على  هدوء وتنظيم لجان الامتحانات علاوةً على عدم رصد أية تجاوزات أو مخالفات من داخل أو خارج اللجان وذلك لاتباع المعنيين باللجان كافة ضوابط العمل المنظمة لأعمال الامتحانات على الوجه الأمثل.

وأشار الوكيل الشرعي إلى حرص جميع المعاهد الأزهرية على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال مدة الامتحانات، مع ارتداء العاملين بالمعاهد والطلاب الكمامة الواقية، وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب والمشاركين في أعمال اللجان بصفة دورية قبل دخول اللجان وذلك حرصًا على سلامة المنظومة التعليمية من عدوى كورونا المستجد

وأوضح محسن خالد حسن الوكيل الثقافي أن المنطقة الأزهرية أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة بتزويد لجان الامتحانات بكل الاحتياجات للتعامل مع أية طارئة تطرأ على اللجان بحرص وعناية.

وأضاف خالد أن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة باليوم الأول لم ترصد أية شكاوى من الطلاب على أسئلة الامتحانات علاوةً على مرور أعمال اللجان بانضباطٍ تام دون تجاوزات

وأكد  علي حسن مدير الامتحانات بالمنطقة أن أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 مر بأمانٍ تام وانضباط دون تجاوزات وذلك وفقاً لتقارير المتابعة الميدانية الواردة من الإدارات التعليمية التسع.

المنيا امتحانات الأزهر الإجراءات الوقائية والاحترازية الصفين الرابع والخامس الابتدائى الصفين الاول والثاني المرحلتين الابتدائية والاعدادية

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