متحدثا عن حياته|أحمد الحجار: مبحبش أغني في أماكن فيها خمور ورقص.. نوستالجيا

حل الملحن الراحل أحمد الحجار، قبل وفاته ، ضيفا ببرنامج "الـ 10 مساء" المذاع على قناة “دريم”، وتحدث خلال حواره عن حياته المهنية والشخصية.



وقال "أحمد الحجار" إنه قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح، متابعا:" قدمت في المسرح كتير لكني لم أقدم على فكرة الغناء في أماكن غنائية وسهرة".



وأضاف :" أنا رفضت أغني في الأماكن اللي فيها خمور ورقص.. وعليه كان فيه اختلاف واضح بيني وبين الوكلاء ولهذا ابتعدت عن الغناء في تلك الأماكن".

وأكمل:" أنا مبحبش أظهر كتير..أنا خجول ولكني اجتماعي"، متابعا: "رفضي العمل في مثل هذه الأماكن كان سبب رئيسي في ابتعادي عن الغناء والمنتجين".



وأوضح:" أنا بحس أن مصدر الفلوس حرام ومرتحتش في العمل في مثل هذه الأماكن".



