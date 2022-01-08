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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدثا عن حياته|أحمد الحجار: مبحبش أغني في أماكن فيها خمور ورقص.. نوستالجيا

الملحن الراحل أحمد
الملحن الراحل أحمد الحجار

حل الملحن الراحل أحمد الحجار، قبل وفاته ، ضيفا ببرنامج "الـ 10 مساء" المذاع على قناة “دريم”، وتحدث خلال حواره عن حياته المهنية والشخصية.


وقال "أحمد الحجار" إنه قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح، متابعا:" قدمت في المسرح كتير لكني لم أقدم على فكرة الغناء في أماكن غنائية وسهرة".


وأضاف :" أنا رفضت أغني في الأماكن اللي فيها خمور ورقص.. وعليه كان فيه اختلاف واضح بيني وبين الوكلاء ولهذا ابتعدت عن الغناء في تلك الأماكن".

 

وأكمل:" أنا مبحبش أظهر كتير..أنا خجول ولكني اجتماعي"، متابعا: "رفضي العمل في مثل هذه الأماكن كان سبب رئيسي في ابتعادي عن الغناء والمنتجين".


وأوضح:" أنا بحس أن مصدر الفلوس حرام ومرتحتش في العمل في مثل هذه الأماكن".

 

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