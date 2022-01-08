الأهلي يهنئ مجلس "الجبلاية" الجديد بثقة الجمعية العمومية

بعث النادي الأهلي، خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم، ممهورًا بتوقيع محمود الخطيب رئيس الأهلي، يهنئ فيه المجلس الجديد لاتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي.

وعبر النادي الأهلي، عن تمنياته بالتوفيق الدائم لمجلس اتحاد الكرة لخدمة مستقبل الكرة المصرية على كل المستويات.

ويتواجد محمود الخطيب في الإمارات حاليا لحضور حفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، والمقرر إقامته غدا في دبي.

ويتسلم محمود الخطيب خلال الحفل جائزة النادي الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وجاء فوز الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي - التمويل الذاتي. وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.



وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي.

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات قادمة. فضلًا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة، وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية.