العراق.. مصطفى العبد الله يحيي احتفالات عيد الجيش والشرطة في بغداد

أحيا الفنان العراقي مصطفى العبد الله، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الجيش والشرطة، في بغداد وذلك بحضور عدد كبير من القيادات السياسة ومن أبرزهم أمين بغداد علاء معن.

وتضمنت الاحتفالات، عددا من الفعاليات الفنية منها مسرحية لطلبة أكاديمية الفنون الجميلة عن مكافحة المخدرات وتثقيف الشباب لحمايتهم من هذه الظاهرة الخطرة، وكذلك حفل لفرقة التراث البغدادي تضمنت وصلات غنائية من التراث العراقي الأصيل، إلى جانب اطلاق الألعاب النارية المميزة.

وكان قدم مصطفى العبد الله، حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الماضي، بمناسبة احتفالات رأس السنة، وتعد تلك أولى حفلات مصطفى العبد الله في أربيل بدولة العراق.

أحدث أعمال مصطفى العبد الله

وطرح الفنان مصطفى العبد الله، مؤخرا أغنية تحمل اسم نسيان بالنسيان، على موقع الفيديوهات بموقع يوتيوب.

وتعاون مصطفى العبد الله في أغنيته جديدة نسيان بالنسيان، مع الموزع حيدر كيتارا، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان سيف عامر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: حالف لاسوي مثلك، لا تعتقد ندمان، وياك واحدة بواحدة نسيان بالنسيان، تبعد عليا ابعد، تهملني إني أهمل، اللي مايضمني بقلبه، ف عيني أصلا ينزل، علمتني إني الأيام، أقوى من الناس الظلام، واللي قلبه اتجن احتاره، ضيعت من عمري أهواي.

وكان أعرب حيدر كيتارا عن سعادته بالأغنية، في بيان صحفي، حيث حققت الأغنية نجاح كبير وحصلت على أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يومين على يوتيوب، مشيرا إلى أن هناك تعاون قادم بينه وبين مصطفى العبد الله.

وطرح مصطفى العبد الله مؤخرا عدد من الأغنيات مثل: السفن ما غركانة، يا كوني، كرسي الملك، لا تغيب، قلبي تكسر، مفرفش، عيني عيني، اتحدى واحد، 60 فدوة، تعال.

وحقق مصطفى العبد الله، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، من خلال أغنية تعال، والتي جمعته بكل من الفنان العراقي علي جاسم ومحمود التركي.

0b5f1c6b-4ebd-40c7-8fee-62c18b504043

0b30bf06-ae01-452b-9db4-af632af53069

9e85e1e8-f89c-4ffe-8823-adee6a14569d

30db0754-2a66-47c6-8eda-14fb22960a37

40f90f48-479a-4526-8fda-9a8cab03d878

82c77795-b449-4d69-a847-77e032ddf77e

94bcd759-50b3-4fb4-92c3-3e534949917e

634ba7a7-f50c-4a71-9e3d-2b0065e26f22

14765614-c17f-4097-9695-f891724336e7

a53c0321-6a97-4ae9-9808-59f5b5daa5f1

ae220aca-ec88-4147-b2e4-d1db906759fa

b717ea83-8d43-4ec5-b588-6166734b6c87

c4cb2a1e-f7b5-42b0-9567-3556d4d00759