عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العراق.. مصطفى العبد الله يحيي احتفالات عيد الجيش والشرطة في بغداد

مصطفى العبد الله
مصطفى العبد الله

أحيا الفنان العراقي مصطفى العبد الله، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الجيش والشرطة، في بغداد وذلك بحضور عدد كبير من القيادات السياسة ومن أبرزهم أمين بغداد علاء معن.

 

وتضمنت الاحتفالات، عددا من الفعاليات الفنية منها مسرحية لطلبة أكاديمية الفنون الجميلة عن مكافحة المخدرات وتثقيف الشباب لحمايتهم من هذه الظاهرة الخطرة، وكذلك حفل لفرقة التراث البغدادي تضمنت وصلات غنائية من التراث العراقي الأصيل، إلى جانب اطلاق الألعاب النارية المميزة.

 

وكان قدم مصطفى العبد الله، حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الماضي، بمناسبة احتفالات رأس السنة، وتعد تلك أولى حفلات مصطفى العبد الله في أربيل بدولة العراق.

 

أحدث أعمال مصطفى العبد الله

وطرح الفنان مصطفى العبد الله، مؤخرا أغنية تحمل اسم نسيان بالنسيان، على موقع الفيديوهات بموقع يوتيوب.

 

وتعاون مصطفى العبد الله في أغنيته جديدة نسيان بالنسيان،  مع الموزع حيدر كيتارا، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان سيف عامر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: حالف لاسوي مثلك، لا تعتقد ندمان، وياك واحدة بواحدة نسيان بالنسيان، تبعد عليا ابعد، تهملني إني أهمل، اللي مايضمني بقلبه، ف عيني أصلا ينزل، علمتني إني الأيام، أقوى من الناس الظلام، واللي قلبه اتجن احتاره، ضيعت من عمري أهواي.

وكان أعرب حيدر كيتارا عن سعادته بالأغنية، في بيان صحفي، حيث حققت الأغنية نجاح كبير وحصلت على أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يومين على يوتيوب، مشيرا إلى أن هناك تعاون قادم بينه وبين مصطفى العبد الله.

وطرح مصطفى العبد الله مؤخرا عدد من الأغنيات مثل: السفن ما غركانة، يا كوني، كرسي الملك، لا تغيب، قلبي تكسر، مفرفش، عيني عيني، اتحدى واحد، 60 فدوة، تعال.

وحقق مصطفى العبد الله، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، من خلال أغنية تعال، والتي جمعته بكل من الفنان العراقي علي جاسم ومحمود التركي.

0b5f1c6b-4ebd-40c7-8fee-62c18b504043
0b5f1c6b-4ebd-40c7-8fee-62c18b504043
0b30bf06-ae01-452b-9db4-af632af53069
0b30bf06-ae01-452b-9db4-af632af53069
9e85e1e8-f89c-4ffe-8823-adee6a14569d
9e85e1e8-f89c-4ffe-8823-adee6a14569d
30db0754-2a66-47c6-8eda-14fb22960a37
30db0754-2a66-47c6-8eda-14fb22960a37
40f90f48-479a-4526-8fda-9a8cab03d878
40f90f48-479a-4526-8fda-9a8cab03d878
82c77795-b449-4d69-a847-77e032ddf77e
82c77795-b449-4d69-a847-77e032ddf77e
94bcd759-50b3-4fb4-92c3-3e534949917e
94bcd759-50b3-4fb4-92c3-3e534949917e
634ba7a7-f50c-4a71-9e3d-2b0065e26f22
634ba7a7-f50c-4a71-9e3d-2b0065e26f22
14765614-c17f-4097-9695-f891724336e7
14765614-c17f-4097-9695-f891724336e7
a53c0321-6a97-4ae9-9808-59f5b5daa5f1
a53c0321-6a97-4ae9-9808-59f5b5daa5f1
ae220aca-ec88-4147-b2e4-d1db906759fa
ae220aca-ec88-4147-b2e4-d1db906759fa
b717ea83-8d43-4ec5-b588-6166734b6c87
b717ea83-8d43-4ec5-b588-6166734b6c87
c4cb2a1e-f7b5-42b0-9567-3556d4d00759
c4cb2a1e-f7b5-42b0-9567-3556d4d00759
d818fc88-019f-4488-ada1-95404999448f
d818fc88-019f-4488-ada1-95404999448f
مصطفى مصطفى العبد الله الفنان الفنان مصطفى العبد الله أعمال مصطفى العبد الله العراق بغداد

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب ضيفة أسما إبراهيم في "حبر سري"

5 حفلات صباحية ومسائية لـ عرض نيران جورجيا بالاوبرا

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

فاتن امل حربي والاختيار 3 وسيد بابلو الأبرز .. مسلسلات في لوكيشن التصوير استعدادا لموسم رمضان 2022

رئيس المركز القومي للسينما تنعى الفنانة مها أبو عوف

عبد الله الرويشد يطرح أغنيتين سنجل

تأجيل حفل توزيع جوائز جرامي بسبب كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن| حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير.. ظهور ابنة أشرف عبدالباقي

بعد جذب 500 مليار جنيه.. حسن الشافعي: منتدى شباب العالم رسالة للمستثمرين

النيابة العامة تحقق في وفاة 16 شخصا وإصابة 17 في حادث تصادم بمدينة الطور

هل يجب على الزوج تحمل نفقات علاج زوجته؟.. مستشار المفتي يجيب

5 نجوم يخطفون الأضواء في أمم أفريقيا بالكاميرون

اثناء نظر القضايا.. نائب رئيس مجلس الدولة يتعرض لإغماء مفاجئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

أثناء استئصال اللوزتين.. عقوبات لطبيبين تسببا فى إشعال النيران فى فم طفل

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ