تجديد حبس المتهم في التحرش بسيدة العمرانية 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل متهم بالتحرش بسيدة بمنطقة العمرانية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ونشر صورته مصحوبة بمضمون الواقعة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة العمرانية بالجيزة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها أثناء تواجدها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هاربًا، وإضطلعت بتصويره ونشر صورته على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المشكو فى حقه وتبين أنه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.