الاتحاد السكندري يتعاقد مع ديارا مدافع منتخب الأردن

انهي مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع مدافع منتخب الأردن عبدالله نصيب "ديارا" والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويملك "نصيب" وهو من مواليد 1994، خبرات كبيرة بالدوري الأردني ولفت الأنظار مع فريقه السابق الوحدات خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا كما مثل منتخب الأردن في بطولة كأس العرب.

وجاء التعاقد مع عبدالله نصيب وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن عقب الأشادة بإمكانيات اللاعب.

شبانة الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري لنهاية الموسم

كما نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع محمود شبانة مدافع نادي الزمالك لنهاية الموسم.

جاء ذلك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن ومدير الكرة إبراهيم حسن.

ووافق محمود شبانة على الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري عقب الجلسة التي عقدت معه بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي للتعاقد مع كافة الصفقات التي يحددها الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.