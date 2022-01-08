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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مسحات إضافية للاعبي الأهلي للإشتباه في إصابتهم بكورونا

صدى البلد

يخضع 7 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بانادي الأهلي لمسحات طبية إضافية للإشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مصدر بالأهلي إنه سيتم عمل مسحة إضافية  لكل من ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكسيوني ووليد سليمان واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

كان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قد ذكر إنه بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وأوضح أبو عبلة أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، ويواصل الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة.

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي فيروس كورونا ياسر ابراهيم وليد سليمان أحمد أبو عبلة

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