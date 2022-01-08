مران الزمالك .. تفاصيل جلسة كارتيرون مع اللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين عقب خوض فقرة التدريبات البدنية والتاهيلية خلال مران اليوم السبت.



ومنح الجهاز الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية و الخططية لتطبيقها خلال تدريب اليوم، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لبطولة كأس الرابطة.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".



وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري .