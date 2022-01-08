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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة لصيدلي للتزوير وإلحاق خسائر بقيمة 3 ملايين جنيه بشركته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لصيدلي، متهم بالتزوير والإضرار بمصالح وأموال جهة عمله بقيمة تقدر بثلاثة ملايين جنيه.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة الأموال العامة " أ ك" 70 سنة صيدلى بشركة صناعات دوائية، الي محكمة الجنايات بتهمة التزوير.

 

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وتضمن قرار الإحالة قيام المتهم بعرض مذكرة على مجلس إدارة الشركة تضمنت معلومات غير صحيحة تفيد تعثر مصنع للزجاج عن تلبية احتياجات الشركة جهة عمله للزجاج سعة 100 مللى، وأن المورد العربى التابع لإحدى الدول العربية، هو الجهة الأمثل للتوريد على الرغم من عدم مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة وعدم عرضها على لجنة فنية مختصة وإغفال ما ورد بتقرير قطاع الأبحاث قسم الأتربة الجافة من عدم مطابقة تلك العينات للمواصفات القياسية مما ترتب عليه إضرار بمصالح وأموال جهة عمله بقيمة تقدر بثلاثة ملايين.

تم إحالة المتهم محبوسا علي ذمة القضية رقم 11305 لعام 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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