اقتصاد الإمارات| انطلاق منتدى الطاقة العالمي.. 28 مارس المقبل

أعلن المجلس الأطلسي اليوم، أن منتدى الطاقة العالمي 2022 سيقام إلى جانب إكسبو 2020 دبي يومي 28 و29 مارس 2022.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" فإنه من المقرر أن يقام المنتدى، باعتباره يشكّل جزءاً من أسبوع أبوظبي للاستدامة، بالتزامن مع توقيت انعقاد القمة العالمية للحكومات 2022، الحدث العالمي الذي يسلط الضوء على الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية لتشكيل الحكومات المستقبلية حيث يستفيد الحدث من الفرص الرائعة التي سيقدمها إكسبو في أسبوعه الختامي.

وقال راندي بيل، كبير مديري مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي: "نظرًا لما يواجهه نظام الطاقة العالمي من تحديات غير مسبوقة وفي ذات الوقت نشوء ابتكارات جديدة وواعدة، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يلتقي القادة في جميع أنحاء العالم شخصيًا لدفع عملية تحول قطاع الطاقة. وقد أدى الارتفاع الحاد الأخير لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بسبب متحور أوميكرون، إلى ضرورة تأجيل منتدى الطاقة العالمي لعام 2022." ويستضيف منتدى الطاقة العالمي برامج افتراضية هذا الشهر ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة "والذي يقام في موعده المحدد له" لاستكمال مهمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في تسريع العمل العالمي الخاص بقضايا المناخ. وتشمل هذه البرامج مناقشات حول نتائج مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 26" وحوارات حول جدول أعمال مؤتمري "كوب 27 و28".

وسيتم اطلاق النشرة الرئيسية السنوية "أجندة الطاقة العالمية" الصادرة عن مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المسارات المؤدية إلى المحصلة الصفرية، ومناقشة دور الهيدروجين في تأسيس نظام للطاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية.