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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فولكس فاجن ID.4 تحصل على تحديثات.. BMW iX تظهر بطلاء مذهل يتغير بضغطة زر.. مرسيدس G Class تحقق أعلى مبيعات 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

فولكس فاجن ID.4 تحصل على تحديثات وترقيات لعامي 2022 و 2023 | صور

تتميز سيارة فولكس فاجن ID.4 كواحدة من أشهر السيارات الرائدة في مستقبل السيارات الكهربائية الفاخرة التي أنتجتها شركة صناعة السيارات الألمانية الشهيرة، وذلك بفضل ما تقدمة من قوة في الأداء وقيادة سلسة ومقصورة داخلية فارهة.

 

BMW iX تظهر بطلاء مذهل يتغير بضغطة زر في معرض CES| صور

كان تغيير اللون الخارجي للسيارة في الماضي بضغطة زر مجرد خيال علمي، لكن في نفس الوقت كانت التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ذلك قيد التطوير لأكثر من عقد من الزمان، ولكن لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الضخم.

 

قنبلة جديدة.. فيراري لافراري الاستثنائية تدخل مرحلة الاختبارات |فيديو

تستعد شركة فيراري الإيطالية للكشف عن خليفة سيارة لافراري والتي تعتبر إحدى جواهرها الأيقونية النادرة والتي من المؤكد أن تكون قنبلة العام الجديدة من قسم السيارات الخاصة لدى فيراري، وكانت عدسات التجسس قد رصدت السيارة الجديدة أثناء اختبارها من جانب الشركة تمهيداً لدخولها مرحلة الإنتاج النهائي.

 

مازدا MX-5 تحصل على حزمة ترقيات جديدة بقوة 300 حصان |صور

كشفت شركة تعديل السيارات البريطانية BBR عن حزمة من الترقيات المميزة للسيارة اليابانية الشهيرة مازدا MX-5 والتي من شأنها ان ترفع قدرات السيارة بشكل قوي ومميز أكثر من السابق، وتشمل حزمة الترقيات عدة مواصفات يمكن للعملاء الاختيار من بينها حسب السعر.

 

مرسيدس G Class تحقق أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2021| صور

نجحت سيارة مرسيدس الأيقونية الشهيرة G Class في مواصلة تاريخها الحافل بالإنجازات وحققت أعلى نسبة مبيعات في تاريخها بـ 41,174 سيارة خلال عام 2021 منذ إطلاق الطراز الأصلي في عام 1979، على الرغم من النقص المستمر في الرقائق الدقيقة تسبب في دمار في صناعة السيارات العام الماضي، وانتشار جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على أسواق السيارات المحلية.

 

صدى البلد السيارات مواصفات السيارات فولكس فاجن BMW iX فيراري مازدا Mx-5

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