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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحلة مرعبة للعودة إلى الماضي في Coming Home in the Dark

صدى البلد

ينطلق المشاهدون في رحلة محفوفة بالمخاطر من خلال فيلم Coming Home in the Dark.

تبدأ أحداث الفيلم عندما انطلق  آلان المعلم في رحلة مع عائلته، ولكن يأخذ الأمر منعطفاً غير متوقع عندما يظهر شخصان غامضان ويحولان مسار الرحلة ويواجهان آلان ببعض أفعاله في الماضي.

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أحداث Coming Home in the Dark مبنية على قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه صدرت عام 1995 وحازت على العديد من الجوائز، الفيلم من تأليف جيمس أشكروفت ويشاركه التأليف إيلي كينت، وبطولة ماتياس لوفوتو، ميرياما ماكدويل، إريك تومسون، بيلي باراتين، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة AFD.

فيلم الكاهن عثمان أبو لبن فيلم Coming Home in the Dark Coming Home in the Dark احمد مكي

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