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رئيس التحرير
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برلمان

يساهم في الترويج للسياحة المصرية

برلماني: انعقاد منتدى شباب العالم رغم كورونا يؤكد قوة مصر في تنظيم الفعاليات الكبرى

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن عودة انعقاد منتدى شباب العالم على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "العالم ما بعد كورونا"، يعكس حرص واهتمام القيادة السياسية الملحوظ بالشباب، وإشراكهم في حل كافة القضايا وتطورات الأوضاع، وذلك بهدف خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه المستقبل بما يحمله من تطور.

وأضاف منظور، في بيان، أن انعقاد فعاليات منتدى شباب العالم رغم انتشار جائحة كورونا حول العالم يعد بمثابة دليل قاطع أمام العالم أجمع على قوة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى في ظل الجائحة، مُؤكدًا أن النسخة الرابعة من فعاليات المنتدى ستناقش العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا كتطورات قضية تغير المناخ، والطاقة، ومستقبل العمل وريادة الأعمال، ودور المؤسسات الدولية في التعافي من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، وإستراتيجيات التحول الرقمي، ومناقشة المبادرات التنموية والاجتماعية وحقوق الإنسان.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تنظيم مصر لفعاليات منتدى شباب العالم يساهم في الترويج للسياحة المصرية نظرًا لأنه يحظى باهتمام دولي من كافة دول العالم.

شرم الشيخ منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي العالم ما بعد كورونا التحديات

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